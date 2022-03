Das Korsett ist zurück. Nicht auf den Wühltischen der Warenhäuser, sondern in der Mode. Der Spiegel hat das bei der Mailänder Modewoche beobachtet und dann erklärt, dass das nichts mit erotischen Gedankenspielen zu tun hat und noch weniger mit fleischfarbener Funktionsunterwäsche, sondern mit Zitaten und Spielereien und Luxusmarken wie Thom Browne. Wer sich jetzt fragt, warum das wichtig sein soll, übersieht, welch festliche Einladung für jeden deutungsstarken Rhetoriker darin liegt, denn dieses einschnürende wie formgebende Kleidungsstück hat unter allen Klamotten die höchste metaphorische Konfektionsgröße. Klar, das Hemd ist uns näher als die Hose, und der zweite Anzug sitzt bei manchen Fußballmannschaften besser als bei anderen. Und auch wenn das im Grunde Jacke wie Hose ist und einem vielleicht der Kragen platzt, wenn man dergleichen liest, und selbst wenn kein Mantel der Geschichte als metaphorisches Ausstattungsstück so abgetragen ist wie das Korsett: Endlich können wir in diesen haltlosen Zeiten metaphorisch aufgerüstet darüber nachdenken, was nicht mit uns stimmt, weil das Korsett wieder da ist.