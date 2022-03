(SZ) Es ist nur ein Wunschtraum, aber wie schön wäre es, in diesen grässlichen Zeiten einfach mal abzuschalten - das Radio, den Fernseher, das Smartphone und vor allem den rund um die Uhr sendenden Sorgenapparat im Kopf. Man säße weltentrückt auf einer Bank am Waldesrand, am Himmel die Märzsonne und außer Vogelgezwitscher nur Ruhe, nichts als Ruhe. Doch dann das: Zunächst ist es nur ein Brummen aus der Ferne, noch könnte der Tagträumer auf die bezaubernde Begegnung mit einem Bienenschwarm hoffen. Aber bald dröhnt, knattert, heult und röhrt es, so als hätte der Teufel sämtliche Höllenmaschinen an den Waldesrand geschickt, und man seufzt mit Fausts Gretchen: "Meine Ruh ist hin." Was da mit gefühlten 180 Dezibel über die Landstraße braust, ist der Motorradclub "Donnerboys e.V.", der seinen traditionellen Sonntagsausflug zelebriert. Im ehrenwerten Bestreben, die lautesten Verkehrsteilnehmer des Landes zu sein, stehen die Donnerboys in erbitterter Konkurrenz zu den Jungs, die den Sound ihrer Monsterautos so hochtunen, dass schon beim Anfahren der Eindruck eines Formel-1-Rennens entsteht.