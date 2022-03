(SZ) Die Evolution hat es gefügt, dass die Menschen aus Fehlern lernen, wenn auch, wie wir in diesen Wochen erleben müssen, leider kein Verlass darauf ist. So haben die ersten Höhlenbewohner in einem schmerzvollen Trial-and-Error-Verfahren herausgefunden, dass ein giftgrünlich schimmernder Pilz nicht zum Verzehr geeignet ist und noch weniger der Höhlenbär, der auf die Annäherung des Jägers und selbst des Sammlers mit einem Minimum von Toleranz reagierte. Und doch haben kaum weniger gefährliche Speisen und Getränke infolge des Unverstands, der dem Menschen auch eigen ist, über Zeit und Raum überlebt. Einer jüngeren Theorie zufolge sind die langen Kriege Schottlands gegen die Engländer ausgelöst worden, als im Mittelalter eine Gesandtschaft von Highlandern dem König in London als Gastgeschenk einen typischen Edinburgher Blutpudding überreichte. Der König fühlte sich zutiefst gekränkt und zog das Schwert. Es war eine ehrpusselige Zeit.