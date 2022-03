(SZ) Auch wenn der Mensch den Menschen als soziales Wesen ungleich geschaffen hat und ihn auch so erhält, heißt das doch nicht, dass die Privilegierten keine Probleme hätten. Sie sind nur anders, sowohl die Probleme als auch die Privilegierten. Die 32-jährige Alleinerziehende zum Beispiel lebt mit ihrer Tochter in München auf 28 Quadratmetern für 890 Euro. Die 95-jährige Witwe in London dagegen hat jetzt entschieden, dass sie nicht mehr in ihrem Stadtschloss wohnen möchte, sondern nur noch in ihrer Wochenendresidenz, die halb auf dem Land liegt. Nun hat es die Witwe auch schwer. Sie ist bis heute als Inhaberchefin einer international bekannten Event- und PR-Agentur berufstätig. Die Agentur ist wie eine Familie organisiert, wird The Royals genannt und ihr UVP, also die Unique Value Proposition, ihr Alleinstellungsmerkmal, liegt darin, dass das jeweilige Familienoberhaupt Königin oder König von England, Wales etc. pp. ist. Elisabeth II. mag also nicht mehr in den Buckingham-Palast zurück, sondern bleibt fürderhin auf Schloss Windsor.