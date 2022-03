(SZ) Zu den ikonografischen politischen Erzählungen der Bundesrepublik gehört Konrad Adenauers Schritt auf den Teppich. Es war vielleicht nicht das Weltall, das an jenem 21. September 1949 mit diesem move erobert wurde. Aber dieser für Adenauer sanfte Schritt auf dem Petersberg bei Bonn war doch die symbolische Rückkehr eines souveränen deutschen Staates auf die Bühne der Weltpolitik. Auf dem Teppich warteten nämlich die drei Hohen Kommissare John J. McCloy (USA), Brian Robertson (Großbritannien) und André François-Poncet (Frankreich), die nach der Staatsgründung im Mai 1949 die Militärgouverneure ersetzten, und Adenauer stellte sich einfach zu ihnen und damit Deutschland mit ihnen auf eine Stufe. Das ist ein bisschen, was auch Olaf Scholz gerade mit einer einzigen Rede geschafft hat, in der er Deutschland wieder zu einem echten Nato-Partner gemacht hat, der bald nicht nur Helme, sondern auch fliegende Flugzeuge haben wird.