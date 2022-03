(SZ) Die katholische Kirche ist in letzter Zeit, also seit ungefähr tausend Jahren, nicht unbedingt dadurch aufgefallen, dass sie üble Dinge geahnt und dann entsprechend gehandelt hätte. 1969 allerdings schien sie von einem Strahl der Weisheit erleuchtet worden zu sein. Damals nämlich wurde der heilige Georg aus dem sogenannten Generalkalender gestrichen, in dem unter anderem die Gedenktage der Heiligen festgehalten sind. Die Existenz des vorgeblichen Märtyrers Georg aus dem 4. Jahrhundert galt selbst den wunderaffinen Klerikern als zu spekulativ, sodass er aus dem Kalendarium verschwand. Das hatte auch damit zu tun, dass jener Georg als Drachentöter bekannt wurde. Er soll einen Lindwurm erlegt haben, um, was denn sonst, eine Jungfrau zu retten. Wegen dieser Legende gilt Georg als die Verkörperung des Guten. Der Drache dagegen, der wegen der Biodiversität und des Artensterbens unbedingt schützenswert wäre, steht für das Böse.

Ausgerechnet Wladimir Putin ist ein Träger des sogenannten St.-Georgs-Ordens, der ihm 2009 in der Semperoper zu Dresden verliehen wurde. Der Orden war bis vor Kurzem ein jährliches PR-Ding der Leute, die den Opernball veranstalten. Bei manchen Trägern - etwa Til Schweiger, Gérard Depardieu oder dem ägyptischen Staatschef al-Sisi - schien es so zu sein, als wollten die Ordensvergeber den Drachen, aber nicht den Heiligen ehren. Bei Putin war das sicher so, weswegen es jetzt auch eine Debatte darüber gibt, ob man ihm den Orden, was dem Ägypter geschah, nicht aberkennen müsste. Auch das ist ein Kollateralschaden dieses elenden Krieges: Ausgewiesener Schwachsinn wie die Verleihung eines erfundenen Ordens wird zum Politikum. Dass in Köln der Rosenmontagszug kurzerhand zu einer Anti-Putin-Friedensdemo umfunktioniert wurde, ist dagegen eine wirklich positive Nachricht. Die Menschen, auch das bewirkt der Krieg, gehen in sehr großer Zahl auf die Straße, was noch zu Zeiten der Krimbesetzung durch die Russen anders war.

Ja, dieser Krieg zieht selbst in Deutschland erstaunliche Dinge nach sich, mit denen man nicht gerechnet hat. Fast scheint es so, als wolle jeder und jede einen Beitrag gegen Putins Krieg erbringen. Die Zeit, eine Zeitung, deren Erfolg auch darin liegt, dass sie nur einmal in der Woche an einem bestimmten Tag erscheint, kommt jetzt einen Tag früher raus, wenn auch nicht häufiger. Der Vorzeigelinke der SPD, Kevin Kühnert, findet höhere Militärausgaben gut, obwohl er gegen höhere Militärausgaben ist. München wirft den Dirigenten Gergiev raus, der sich nicht von Putin distanzieren will, aber trotzdem leider ein genialer Dirigent bleibt. Es ist zu hoffen, dass das alles etwas nützt. Bei den Katholiken übrigens hat es nichts genützt: St. Georg wurde 1975 wieder in den Generalkalender aufgenommen. Und da steht er bis heute.