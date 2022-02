(SZ) So traurig, so schrecklich sind diese Tage, dass gar nicht richtig auffällt, wie der Frühling seine wohlbekannten ersten Duftmarken setzt. Zartblaue Krokusse lassen sich auf den Wiesen blicken, auch Schneeglöckchen, obwohl's ja nimmer schneit, und im Supermarkt sprießen die Tulpen. Wer schon etwas länger auf der Welt ist, weiß genau, dass Frosch und Bär bald ihre winterstarren Glieder recken, und auch das Fräulein Adelgunde, so lesen wir bei Kurt Tucholsky, wird sich in die frischgewaschene Frühlingsluft hüllen. Vor allem aber sind es die Vögel, die für Aufbruchsstimmung sorgen. Ihr Tirili und Zizibä in der Morgendämmerung, wie süß klingt es im menschlichen Ohr. An Schlaf ist da nicht mehr zu denken, so entsteht, dies nur am Rande, die Frühjahrsmüdigkeit. Wenn es ganz dumm läuft, mischt sich ins Amsel-Belcanto ein Geklapper, das dem Erwachenden das Gefühl gibt, neben seinem Bett probt ein Holzschuhballett. Gewiss, das ist lästig, und doch tut der Mensch gut daran, sich glücklich zu schätzen, denn er darf einem tollen Comeback beiwohnen: Die Störche sind wieder da, die Perkussionisten unter den Vögeln.