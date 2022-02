(SZ) Der große Feuilletonist Walther Kiaulehn ist als sehr junger Mann dem noch größeren Feuilletonisten Victor Auburtin begegnet, und zwar zu einer Zeit, da sich die schlimme Inflation bereits ankündigte, im Jahr 1922 nämlich. Die beiden sprachen darüber, es ging also um Geld und die Frage, was es wert sei, sowie um die Frage, was überhaupt einen Wert für sich beanspruchen dürfe. Auburtin zog aus der Geldbörse eine Münze aus der Zeit Diokletians. Diese Münze, so der versponnene feine Erzähler, den Freunde der feinen Versponnenheit auch heute noch kennen und lieben; diese Münze also könne gar nicht entwertet werden, weil sie zu schön sei. Das muss man mal der Lagarde erklären: Geld muss schön aussehen, dann muss man nicht so viel davon in den Wirtschaftskreislauf pumpen. Alles, was schön ist, trägt einen unschätzbaren Wert in sich, so ungefähr lautet wohl die Botschaft.