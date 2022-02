(SZ) Jeden Tag schreibt das Leben kleine Geschichten, die einen das große Weltgetriebe besser verstehen lassen. Zum Beispiel gab es unlängst in Frankfurt eine Verhandlung vor dem Amtsgericht, bei der ein 71-Jähriger dazu verurteilt wurde, Schmerzensgeld an seinen 88-jährigen Nachbarn zu bezahlen. (Amtsgerichte, Bushaltestellen und Imbissbuden gehören zu jenen Orten, an denen sich deutsches Wesen zusammenballt.) Der nicht mehr junge Mann hatte dem noch älteren Herren einen Knüppel an den Kopf geschlagen und ihn außerdem noch ins Ohr gebissen. Der Gewalttäter berief sich vor Gericht darauf, dass er samstagnachmittags nur in Ruhe Fußball im Fernsehen habe anschauen wollen. Der Alte aber habe im gemeinsam genutzten Hof andauernd eine schrecklich laute Kreissäge benutzt. Nachdem er den Säger mehrmals aufgefordert habe, sein Kreischsägen zu unterlassen, sei es zum Streit gekommen. Gewissermaßen in Fußballnotwehr habe er dann den Knüppel erhoben. Das Gericht war zwar der Ansicht, dass sich der Säger auch nicht korrekt verhalten, der Knüppler aber Körperverletzung begangen habe. Der Schläger führte noch an, dass die Hofbenutzung, historisch gesehen, sowieso nur ihm zustehe.