(SZ) Sollte man für einen kurzen Augenblick vergessen haben, dass in mancher Lebensentscheidung ein mittelgewichtiges Für und ein schwergewichtiges Wider steckt, empfiehlt sich die Lektüre der Werke von Wilhelm Busch. Auch was Kinder betrifft, bei denen Segensreichtum und nicht minder reiches Nervpotenzial miteinander verschwistert sind, gibt es von diesem Autor lehrreiche Beispiele. Als Busch seinen am Junggesellendasein zweifelnden Tobias Knopp auf Wanderschaft schickt, lässt er ihn auch bei seinem Bekannten, dem Küster Plünne, haltmachen. Plünne hat vier Kinder, ungefähr jedenfalls. Während der seinen Gast willkommen heißt und ihm eine Mahlzeit in Aussicht stellt, spielen sich vorm Auge des Betrachters Szenen der Unordnung und Ungezogenheit ab, in die Knopp schnell eingebunden wird. Auch sein großer Hut wird dabei mit einer unbekannten Flüssigkeit gefüllt. Busch, der alte Gauner, lässt zu diesen Bildern familiärer Entgleisung einen Text laufen, der in bewährter Reimkunst die Gastfreundschaft und das in Aussicht stehende Essen (es wird im Bett warm gehalten) feiert. Von dem Kinderwahnsinn, den man im Bild sieht, schweigt der Dichter, weil er weiß, dass es dafür, nicht einmal von Wilhelm Busch, adäquate Worte geben kann.