(SZ) Simone de Beauvoir und Jean Paul Sartre hatten eine sehr spezielle Liebesbeziehung, zu deren Programm es gehörte, zwischendurch auch andere Menschen zu lieben, also diesen ganzen bürgerlichen Kram von Monogamie und Treue über den Haufen zu werfen. Wie üblich in der französischen Philosophie ging das mal mehr und mal weniger gut. Wer aber meint, die beiden hätten eine ins Frivole driftende Zwanglosigkeit zum obersten Prinzip erhoben, irrt gewaltig. Beauvoir/Sartre konnten auch sehr streng sein, und in einer Sache waren sie unerbittlich: Sie siezten sich gegenseitig. Bis zum Ende blieben sie beim vous, was ja noch vornehmer klingt als das deutsche Sie. Und mal ehrlich: Schwingt in einer Aufforderung wie "Küss mich!" nicht etwas Vulgäres mit, der plump joviale Ton einer Allerweltsaffäre, wie man sie aus dem TV-Vorabendprogramm kennt? Ganz anders das feierliche "Küssen Sie mich!": Da knistert und prickelt es, da verwandelt sich formelle Distanz wie von Zauberhand in intime Nähe, da entfachen drei unschuldige Worte ein Inferno ... na ja, vielleicht auch nicht.