(SZ) Wenigstens der Palmendieb ist kein Blender. Sein wissenschaftlicher Name lautet Birgus latro, er lebt auf Inseln im Pazifik und im Indischen Ozean, hat zehn Beine und gehört zu den Landeinsiedlerkrebsen. Er ist, wenngleich kein Spinnentier, für zur Arachnophobie neigende Menschen gar erschröcklich anzuschauen, zumal er ein großer Krebs ist, der schon mal auf Palmen klettert, um eine Kokosnuss mit seiner ebenfalls erschröcklich großen linken Schere abzuschneiden. Beim Palmendieb ist also die große Schere getreu dem alten Evolutionsmotto form follows function nützlich. Bei anderen Krebsarten, bei denen die Männchen auch eine übergroße linke Schere haben (nein, es geht im Folgenden nicht um Gregor Gysi), ist das anders. In North Carolina an der Duke University haben Biologen jetzt herausgefunden, dass bei etlichen großscherigen Krebsen die Muskeln in und hinter der großen Schere nicht ausreichend sind, um die Schere wirklich einzusetzen. Sie ist Blendwerk, um Rivalen im Kampf um Fortpflanzung oder Revier zu ängstigen. "Die Individuen mit übertriebenen Scheren sind ziemlich gut darin, ihre Gegner zu täuschen", schreibt der nordkarolinische Krebsologe Jason Dinh.