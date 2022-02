(SZ) Früher, als in Bayern noch eine Art CSU-Wahlpflicht herrschte, grummelten viele Wähler zwar über die arrogante CSU, waren dann aber doch damit zufrieden, dass, anders als im chaotischen Berlin oder im SPD-verfilzten NRW (ja, das gab's mal), in Bayern wenigstens immer die Gesetze eingehalten würden. Nachdem es dem noch amtierenden CSU-Chef Markus Söder aber souverän gelungen ist, die Zustimmungsraten für seine Partei im Vergleich zu Ede Stoibers Zeiten locker zu halbieren, soll, so berichten unzuverlässige Quellen, Söder in der Staatskanzlei immer wieder Krisensitzungen mit sich selbst abhalten. Dabei ist er wohl auf die Idee gekommen, es mal andersrum zu probieren mit den Gesetzen: Wenn das Einhalten nix bringt, bringt vielleicht das Nicht-Einhalten was. Also beschloss Söder, dass Bayern sich an der sogenannten Umsetzung der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht beteiligen werde. Er wurde darin nicht nur durch nahende Landtagswahlen bestärkt, sondern auch weil er Ernst Jüngers Ausführungen über die Kraft des Anarchen gelesen, wenn auch nicht unbedingt verstanden hatte ("Anarch sei mechat I aa", ging es durch sein Nürnberger Gehirn).