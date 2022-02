(SZ) Die Hochzeit, so hört man oft, ist der schönste Tag im Leben - für die Hochzeitsgäste in jedem Fall und mitunter auch für das Brautpaar. Manche Menschen können gar nicht genug kriegen von rauschenden Hochzeitsfesten, weshalb sie immer wieder heiraten, achtmal, zehnmal, fünfzehnmal, bis dass der Tod sie aus dem Leben scheidet. Heutzutage wäre ein Brautpaar, das einfach nur zum Standesamt ginge und danach mit einigen Freunden im Bräustüberl feierte, gesellschaftlich auf Dauer unten durch, oder zumindest so lange, bis die Scharte mit einer opulenten Scheidung ausgewetzt ist. Als Maßstab für eine gelungene Trauung gilt die venezianische Hochzeit von George Clooney und Amal Alamuddin, die mehrere Millionen Dollar gekostet haben soll. Drunter braucht niemand mehr anzufangen, auch heiratswillige Studentenpaare sollten sich daran halten. Damit nichts schiefläuft und auch der verderbliche Einfluss der Schwiegereltern ausgeschlossen ist, beauftragen erfahrene Hochzeiter eine Hochzeitsplanerin. Deren Job ist mittlerweile so lukrativ, dass jeder Bestattungsunternehmer leichenblass wird vor Neid.

Auch die Hochzeit von Janaganandhini Ramaswamy und Dinesh Kshatriya sollte eine spektakuläre Sause werden, so wie das in Indien üblich ist. Aber wie immer, wenn junge Leute etwas Tolles planen, funken die Behörden dazwischen. Wegen Corona, so verfügten herzlose Beamte, dürfen nur 100 Gäste mitfeiern - lächerlich, wie die Brautleute zu Recht bemerkten. Da es in Indien keinen Söder gibt, der Corona-Regeln rasch mal außer Kraft setzt, musste sich das Paar selbst helfen. Rettung kam von einem aufstrebenden IT-Start-up. Die Software-Frickler bauten ein virtuelles Schloss, ähnlich der Zauberschule Hogwarts, die Harry Potter besucht. In diesem Palast war Platz für 6000 Hochzeitsgäste, was eine zumindest halbwegs angemessene Feier ermöglichte. Eine kleine, kaum ins Gewicht fallende Einschränkung gab es freilich: Brautpaar und Gäste waren lediglich als Avatare zugegen, also als virtuelle Abbilder der richtigen Menschen. Die Avatare aber hatten ihren Spaß, womöglich stehen einige bald vorm Traualtar. Jedenfalls war Janaganandhinis und Dineshs Hochzeit so großartig wie die von George und Amal, nur Venedig wurde vereinzelt vermisst.

Klar, als Kulturpessimist könnte man sagen: Igitt, ein weiterer Schritt auf dem Weg, das analoge Leben abzuschaffen zugunsten eines Daseins in digitalen Welten. Das stimmt natürlich, aber man sollte auch die guten Seiten nicht übersehen. Während die Avatare feiern, das virtuelle Buffet leer räumen und die Teller zerschlagen, kann das echte Brautpaar mit echten Freunden unbemerkt durch echte Straße ziehen, hin zum Bräustüberl, wo schon eine Runde Pils auf dem Tresen steht - beste Voraussetzung für eine unvergessliche Hochzeit.