(SZ) Über das Böse ist schon viel nachgedacht worden, aber viel Gutes ist dabei nicht herumgekommen. Wie denn auch? Egal, welche Kräfte in seinem Namen auf Zerstörung und Schmerz ausgerichtet sind - am besten noch mit inniger Freude an den üblen Absichten -, die Absicht des Bösen ist immer das Ungute. Aber kaum ist diese küchenphilosophische Wahrheit ausgesprochen, haben die Besserwisser schon einen Fuß in der Tür und rufen: Wie hätte denn eine Sendung wie "Deutschland sucht den Superstar" über viele Jahre so gute Quoten erzielen, so viele glückliche Gewinner und so viele berühmt gewordene Juroren hervorbringen können, wenn nicht eine böse Kraft hemmungslos gewirkt und die Kandidaten mit bösen Kommentaren zum Weinen gebracht hätte? "Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft." Wenn Faust das nicht schon gesagt hätte, dann hätte Dieter Bohlen diese Worte in einem Song von Modern Talking unter dem Titel "Jingjang Bingbang" auf den Hitlisten platziert.