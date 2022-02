(SZ) Gleich zu Beginn der Geheimen Offenbarung erhält deren Verfasser Johannes den Auftrag, den Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodizea je einen Brief zu schreiben. Die Briefe werden ihm von höherer Stelle diktiert, und es geht darin, wie man heute sagt, ganz schön zur Sache. Nehmen wir nur die Thyatirer (oder sagt man Thyatiriten?): Ihnen wird vorgehalten, dass sie Jesabel dulden, eine vorgebliche Prophetin, die aber "meine Knechte" dazu verführt, "Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen". Am bekanntesten ist, was die Gemeinde von Laodizea zu hören bekommt: dass sie weder kalt noch warm sei, sondern lau, und dass er, der Mächtige hinter Johannes, sie deshalb ausspeien werde aus seinem Munde. Die Drohung hat sich frisch gehalten und wird von Predigern immer noch gern in Stellung gebracht, um die lauen Christen dazu zu ermuntern, sich an den guten, besser noch: glühenden Christen ein Beispiel zu nehmen.