(SZ) Der Selbstläufer gehört eindeutig in die Riege jener Athleten, die einerseits häufig Erwähnung finden, andererseits nirgends wirklich zugegen sind. Immer wenn vom Selbstläufer die Rede ist, wenn also jemand glaubt, jetzt habe er ihn endlich zu fassen bekommen, heißt es ernüchternd, dies oder das sei eben doch kein Selbstläufer gewesen. Der Selbstläufer ist der Adorno unter den Gehenden, denn seine Identität fußt auf der Negativität. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat kürzlich eine Meldung herumgeschickt, nach der auch ohne Pandemie Bier kein Selbstläufer mehr sei. Das ist natürlich ganz lustig, weil in der Frage, ob Bier selbst läuft, eine vermaledeite Kniffeligkeit liegt. Der eine, nennen wir ihn den "Physiker", wird sagen: Natürlich ist Bier ein Selbstläufer, denn es ist flüssig. Die andere, nennen wir sie die "Wirtin", könnte darauf entgegnen: Unsinn, das Bier läuft nur, wenn ich den Zapfhahn aufdrehe. Ein gewisses Selbstläufertum ließe sich womöglich der Pandemie anhängen, denn sie hält sich ja durch die recht autonom laufende Virenkolonne am Leben. Aber da gibt es sicher auch unterschiedliche Ansichten. Es gibt ja auch unterschiedliche Selbstläufer, männliche und weibliche zum Beispiel, aber der Selbstläufer wird selten gegendert, und Selbstlaufende finden kaum Erwähnung.