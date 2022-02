(SZ) Viele Menschen halten digitale Kanäle der Kommunikation für das geeignete Mittel, um die Welt über die eigenen Befindlichkeitsstörungen zu unterrichten. Daher kommt es vor, dass ein verdrossener Büroangestellter auf die Mail eines Kollegen mit der Frage, ob die neue Commitment-Offensive "Ich hab ihn lieb, meinen Betrieb" nicht ein selbst für diesen Vorstand unerreichter Gipfel der Schwachköpfigkeit sei, ganz grundsätzlich antwortet. Wenn es nur die Halbhirne im Vorstand wären, schreibt er, die ganze Firma sei durchsetzt von Hohlköpfen. Die jungen Kollegen: verwöhnte Knilche und Underperformer, die Arbeit als Menschenrechtsverletzung begreifen. Und dann die Vizeabteilungsleiterin, diese an Inkompetenz schwer zu überbietende Karrieristin. Sie passe ideal zum Chef, dem alten Deppen, der neulich in einem der vielen überflüssigen Meetings darüber klagte, er habe eine Versorgungslücke im Alter. Damit meint er wohl die Versorgungslücke zwischen seinen Ohren, haha, aber die hat mit seinem Alter nichts zu tun. Zufrieden klickt der Verfasser "Senden" an - und bemerkt eine Mikrosekunde zu spät, dass die Mail "an alle" ging. Der Tag wird nun nicht einfacher werden.