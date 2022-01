(SZ) Was am Bayern phänotypisch bemerkenswert ist, darauf hat die Welt schon früh ein Auge gehabt. Der aus Hohenlohe stammende Schriftsteller Karl Julius Weber etwa machte sich anheischig, den "Nationalbaiern sogleich an seinem nervigten untersetzten Körper, kleinen runden Schädel und Bierwanst" zu erkennen, und der Berliner Aufklärer Friedrich Nicolai registrierte "in Baiern viel Personen von untersetzter Statur". Redlicherweise fügte er hinzu, dass "in diesen dicken Körpern" Kraft stecke, eine Beobachtung, die unmittelbar zu dem Erzbayern Herbert Achternbusch führt, der seinen Landsleuten attestierte, sie seien "stolz auf ihre Oberarmmuskeln" sowie darauf, "dass sie auf ihre Oberarmmuskeln stolz sind". Unterstellt man, dass damit das Authentische am bayerischen Menschen oder jedenfalls eine seiner Teilauthentizitäten beschrieben ist, wird verständlich, wieso Lothar Ebbertz, der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes, jetzt die in Mode kommende Flasche fürs bayerische helle Bier als authentisch bezeichnet hat: Sie hat einen kurzen Hals und ist "eher gedrungen".