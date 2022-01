(SZ) Der Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt kamen schon viele Ideen, eine der besseren war Nusskuchen mit Kirschen. Im Rahmen einer Kampagne zur Werbung neuer Mitglieder hatte Göring-Eckardt einst versprochen, für alle zu backen, die an ihrem Geburtstag in die Partei einträten. 95 Neugrüne waren schließlich zu versorgen, ganz schön viele also. Aber warf Göring-Eckardt deswegen mit dem Teigroller nach den Neuen, ächzte sie selbstkritisch, "das war keine gute Idee?" Nein, sie ächzte nicht, da muss schon mehr kommen, zum Beispiel eine Allgemeinverfügung der Bundestagspräsidentin, die den Genesenenstatus der Abgeordneten auf sechs Monate stellt, während er im Volk nur für drei Monate gilt. In einem solchen Fall ist mit Katrin Göring-Eckardt selbst dann nicht gut Kirschen essen, wenn diese Kirschen so listig wie schmackhaft in einem Nusskuchen versteckt werden. Dann sagt Göring-Eckardt nämlich wie gerade eben: "Das war keine gute Idee."

Die Frage, ob unter allen je formulierten Ideen mehr gute oder schlechte sind, lässt sich nicht seriös beantworten. Was die Ideengeschichte aber zweifelsfrei belegt, ist, dass man mit Ideen vorsichtiger und präziser umgehen sollte als die Stadt Hoyerswerda in Sachsen. "Wir lieben Ideen", heißt es dort autosuggestiv im Stadtmarketing, obwohl neben Nusskuchen, der Demokratie und dem Reißverschluss ja auch die Erfindung der Atombombe streng genommen erst einmal nur eine Idee gewesen ist. Was noch? "Kannst nem Pitbull ohne Maulkorb die Haare schneiden / Dich zur Jagdsaison im Wald als Hirsch verkleiden", sangen die Wise Guys. Sie sangen in ihrem Lied "Keine gute Idee" zudem von Schlafwandlern auf Hochhausdächern und von Leuten, die mit Anlauf gegen Mauern rennen. Mit jeder weiteren Zeile desselben Songs drängt sich der Gedanke auf, dass es wohl doch deutlich mehr schlechte als gute Ideen in der Welt gibt, letztlich kann man sich ja sogar an saftigem Nusskuchen schlimm verschlucken.

Sind deswegen aber alle nicht-guten Ideen dann unbedingt auch schlechte? Sportsfreund Ikarus kann auf diese Frage leider nicht mehr antworten, weil er seine Idee, noch ein bisschen höher zu fliegen, mit dem Leben bezahlte. Ikarus gilt deswegen heute als Symbol für Übermut, aber er wird in irgendeinem Jenseits auch mit leiser Zufriedenheit zur Kenntnis nehmen, dass die Leute sich seiner noch immer erinnern. War es also eine schlechte Idee von ihm, zur Sonne fliegen zu wollen? Es steht dahinter jedenfalls eine ganz andere Idee von Leben als bei Leuten, die heute sogenannte Einrichtungs- und Kreativmärkte stürmen, um sich mit dem Kauf von Beistelltischen oder Bastelkleber zu verwirklichen. Gute Ideen hin, schlechte Ideen her - manchmal ist es vielleicht sogar das Allerbeste, einfach mal gar keine Idee zu haben.