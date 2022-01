(SZ) Die Katholische Kirche gleicht einem alten verwinkelten Gebäude, worin nicht nur die Gläubigen und ihre Hirten hausen, sondern auch die Geister, die sich im Lauf zweier Jahrtausende angesammelt haben. Klopft man etwas stärker an dies Gehäuse, erwacht der eine oder andere Geist und flattert für eine Weile aufgeregt hin und her. Eben jetzt rüttelt man wieder von allen Seiten heftig an dem Bauwerk, und prompt hat man eines der seltsamsten Gespenster aufgescheucht. Es handelt sich um das von der Unfehlbarkeit, das zwar auch schon recht alt ist, das es amtlich aber erst seit Verkündung der dogmatischen Konstitution "Pastor Aeternus" (Der ewige Hirte) von 1870 gibt. Dieser Tage hat es den Chefredakteur der Passauer Neuen Presse (PNP) heimgesucht, der seinerseits der ewige Hirte der dortigen Kommentierung ist. Dass Benedikt, so schrieb er, in einer zentralen Frage die Unwahrheit gesagt habe, sei "für einen Stellvertreter Christi auf Erden, der sich auf eine angebliche Unfehlbarkeit berufen kann, keine Kleinigkeit".