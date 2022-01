Eine der gefürchtetsten Phrasen des Journalismus ist die Formel, dass es um jemanden still geworden ist. Ausgerechnet, wo sie am zutreffendsten wäre, nämlich wenn jemand stirbt, wird sie aber nicht verwendet. Nein, die Stille, die um einen Menschen herrscht, kommt gerade bei Stars zum Einsatz, die sich durchaus bester Gesundheit erfreuen können. Bei ihnen ist eine Stille zu beobachten, die besonders nachdrücklich wahrgenommen wird, wenn sich der tosende Beifall gelegt hat, weil sie nicht mehr auftreten oder irgendwann auffällt, dass sie nur noch mit Nichtanwesenheit bei Talkshows glänzen. Wie man sich leicht denken kann, fällt die Stille besonders bei Sängern auf, die längere Zeit nicht aufgetreten sind. Glücklich sind dann diejenigen unter ihnen, die gar keine Bühne brauchen, um ihre Stimme jederzeit zu erheben. Bono von der irischen Band U2 ist so ein Sänger, weil er sich unentwegt für eine bessere Welt einsetzt.