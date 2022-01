(SZ) Viele Wissenschaftler, zumal Naturwissenschaftler, haben's nicht so mit der Sprache. Ja, das ist ein pauschalisierendes Vorurteil, das aber gerade bei Nichtwissenschaftlern (m/w/d) auf Zustimmung stößt, vielleicht auch, weil schönes Sprechen und Schreiben der subjektiven Bewertung deutlich zugänglicher sind als etwa physikalische Gesetze oder medizinische Tatsachen. Wer gelegentlich Dissertationen oder anderweitige akademische Schriftstücke lesen muss, der weiß, dass nicht nur Philosophen die Sprache verheideggern oder Soziologen den gedeihlichen Gedankenaustausch niederluhmannisieren können. Gegenwärtig gehört zu den gravierenden Nebenwirkungen der Seuche und ihrer 117 Erscheinungsformen eine deutliche Virologisierung der Sprache, die in Germanistenkreisen (kaum jemand versteht so viel von aktiver Sprachverhunzung wie die Germanisten) auch die magna mutatio Lauterbachi, also die große Lauterbachsche (Sprach-)Veränderung genannt wird.