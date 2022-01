(SZ) Welche geschichtliche Figur wäre entschiedener dem Wandel unterworfen als der Schneemann? Wenn man die Anforderungsprofile von Königen, Kanzlerinnen, Präsidenten und Fachministern durch die Zeitläufte betrachtet, so findet man dort einige, die durch wundersame Weise ins Amt gekommen, sowie andere, die auf dramatische Weise aus dem Amt geschieden sind. Es gibt unter ihnen solche, die durch ihre Amtsgeschäfte moralisches und politisches Gewicht gewinnen konnten, und solche, die im Amt zu tragischen Figuren geworden sind. Aber nur bei wenigen war das Scheitern von Beginn an eingepreist wie beim Schneemann, der, kaum dass er steht, eigentlich schon wieder Abschied nehmen muss. Nun könnte man einwenden, wir seien alle wie der Schneemann. Eine Zeit lang stehen wir kraftvoll in der Welt, dann aber schwinden die Kräfte, und am Ende schwinden wir selbst. Aber die meisten von uns kommen über deutlich mehr Runden als der Schneemann, der nicht einmal den ganzen Winter übersteht.