(SZ) Selbst die Ältesten unter uns kommen manchmal ins Schwimmen, wenn sie darüber nachdenken, was damals, als sie noch jung waren, den Gardinen am meisten zusetzte: der Gilb, gegen den Dato supra mit dem doppelten Weißmacher ins Feld geführt werden musste, oder der Eumel, der mit Hoffmanns Gardinenneu zu bekämpfen war. Was sie als früheste Freunde der "Sesamstraße" hingegen auch heute noch genau wissen, ist der Umstand, dass das Krümelmonster kein Unhold ist, der unsere Tische und Böden mit Bröseln vollsaut, sondern ein liebenswertes Wesen, das fürs Leben gern Kekse isst und dabei unendlich viele Krümel produziert, aber halt nur im Fernsehen, wo wir Zuschauer nicht sauber machen müssen. Gegen Brösel mobilisierte man einst walzenförmige Krümelbürsten, die in ein Plastikgehäuse von oft lustiger Form eingebaut waren und sich dadurch auszeichneten, dass sie die Brösel, die sie vorn einsammelten, hinten wieder auswarfen. Heute hat man dafür Tischstaubsauger, deren Akku meist dann leer ist, wenn der Tisch voller Brösel ist.