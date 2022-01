(SZ) Die Kunst hat ja schon einen irren Boom hingelegt. Egal wo man ist oder was man macht - es werden einem künstlerische Leistungen abverlangt. Im Job ist man unter Playern und muss schauen, ob die Quartalszahlen darstellbar sind. Sind sie es, hat man großes Kino geschaffen, wenn nicht, muss man wohl eine Etage höher vortanzen. Kreativität ist sowieso überall eine Einstellungsvoraussetzung, während in der Politik nichts mehr ohne den viel beschworenen Instrumentenkasten geht, in dem unter anderem die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung lagern. Als Joseph Beuys einst sagte: "Jeder Mensch ist ein Künstler", hielt man ihn für einen durchgeknallten Spinner. Heute muss man in jeder Situation des Lebens aufgestellt sein wie ein Dreispartentheater.