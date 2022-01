(SZ) Hans Fallada kommt in seinen Erinnerungen auch auf Tante Gustchen zu sprechen, aus deren geistlichem Sprachschatz er dieses Tischgebet überliefert: "Komm, Herr Djesu, sa Du unser Gast / und segne, was Du uns bescheret hast. / Bist Du ba uns, so hat's nicht Not, / Du bist das wahre Dläbensbrot! Äämen." Die Großmutter hat ähnlich gesprochen. Besonders entzückte die Kinder der Umstand, dass sich ihr "A" wie ein Laut zwischen "A", "Ä" und "Ö" anhörte, ein Phänomen, das sie zu Parodien wie dieser animierte: "Großmutter, dörfen wir nicht döinen Schöl trögen?" Tante wie Großmutter sprachen Hannöversch, also jenes Deutsch, das an Reinheit alle anderen deutschen Varietäten übertreffen soll. "Rein" klingt in Hannover übrigens wie "raan", was man unter anderem dem Buchtitel "Jäö oder wie ein Franzose auszog, um in Hannover das ,raanste' Deutsch zu lernen" entnehmen kann. Das Buch kam 1919 in Hannover heraus, verfasst hat es Théodore le Singe, zu Deutsch "der Affe", und hinter dem Franzosen verbarg sich der in Hannover geborene Theodor Lessing.