(SZ) Jeder mag über den exzentrischen Schnurrbart des Fernsehkochs Horst Lichter denken, was er will, nicht nur Gutes womöglich. Aber das Leben dieses Mannes ist so facettenreich, dass man sich fragt, warum es nicht schon vor 30 Jahren verfilmt wurde. Damals war Lichter noch nicht mal 30 und hatte zwei Schlaganfälle, einen Herzinfarkt und eine Nahtoderfahrung wegen chronischer Überarbeitung hinter sich. Da kommt man auf die Idee, dass bei so einem Burschen die schillernde Berufsbezeichnung "Fernsehkoch" einen schalen Beigeschmack annimmt. Für manch andere mag sie einen Ritterschlag darstellen. Für Lichter ist das, als wenn man über Willy Brandt sagen würde, er bliebe den Menschen in Erinnerung, weil er ein guter Gitarrenspieler war. Nein, Lichters Leben ist eine an Höhen und Tiefen reiche Abenteuerbahn, die im Phantasialand bei Köln aufgebaut werden müsste, allein schon als Tribut an Lichters rheinische Herkunft. Diese Achterbahn müsste wie der ZDF-Film heißen, der am Sonntag gezeigt wird und nach der Autobiografie "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" gedreht wurde.