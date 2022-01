(SZ) "Ich bin von dem Schlangenfraß aus dem römischen Magenkatarrh gar nicht herauskommen", schrieb im späten 19. Jahrhundert ein Wiener grämlich aus Italien heim. Es wäre eine hübsche sprachwissenschaftliche Aufgabe, dem Schlangenfraß nachzuspüren; offenkundig ist das Wort noch nicht so alt. In der frühen Neuzeit, als die verbreitete Sitte, sich buchstäblich unter den Tisch zu trinken, als "saufteuff" getadelt wurde, galt bemerkenswert übles Essen als "saufrasz", ähnlich den Resten, die man den Schweinen vorwarf. Am liebsten verwenden vermeintlich oder wirklich Betroffene den Schlangenfraß im Zusammenhang mit fremden Küchen, worauf wiederum das alte Wort verweist, was der Bauer nicht kenne, das fresse er nicht.