(SZ) Als Fürst Myschkin in der St. Petersburger Gesellschaft, und hier speziell in den Räumlichkeiten der Familie des Generals Jepantschin, erscheint, wird ihm eine eher zwiespältige Art der Wertschätzung zuteil. Er kann schön schreiben, also kalligrafische Extravaganzen aufs Papier zaubern. Aber seine Einstellung zur Welt erscheint den Reichen allzu kindlich, weshalb ihm die Zuschreibung "Idiot" widerfährt, und exakt so hat ja Dostojewski seinen berühmten Roman genannt. Ist der Myschkin nun das Kind in uns allen, ist er Jesus Christus oder Dostojewski selbst? All diese Fragen sind, der Tradition ihrer Eigenschaft gemäß, über Jahrzehnte unbeantwortet geblieben. Und sie sollen auch unbeantwortet bleiben. Denn der beschriebene Kranz aus Fragen windet sich ja um die Kernfrage, wer nun eigentlich mit Fug und Recht ein Idiot genannt werden darf. Wenn der Chef der Fluglinie Ryanair, Michael O'Leary, über den britischen Premierminister Boris Johnson und einige von dessen Kabinettsmitgliedern sagt: "Das sind alles Idioten", meint er dann, diese Männer repräsentierten das Kind in uns allen oder gar den Heiland? Nein, das meint O'Leary nicht. Er meint vielmehr, dass sie zu blöd dazu seien, ihre Ämter ordentlich zu führen.