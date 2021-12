(SZ) Es gibt Fragen, die braucht kein Mensch, und das gilt auch für die Antwort darauf. Aber irgendeiner stellt immer irgendeine Frage, und dann steht die Menschheit wieder vor einem neuen Rätsel wie diesem: Gehen auch Doppelgänger in Ruhestand? Nun, lassen wir zunächst den solide arbeitenden gesunden Menschenverstand der Sache nachgehen. Wer braucht noch einen Doppelgänger, wenn das Original in Rente geht? Niemand natürlich. Als sich Angela Merkel nach 16 Jahren Kanzlerschaft in den Ruhestand verabschiedet hatte, nahm sie zwar die ihr weiter zustehende Anrede "Frau Bundeskanzlerin" mit in die Rente, aber die Macht, die Regierungsgewalt, den Titel "Mächtigste Frau der Welt" - das alles ließ sie im Sinne demokratischer Gepflogenheiten zurück. Und damit auch Ursula Wanecki aus Attendorn im Sauerland. Sollte man zumindest meinen.