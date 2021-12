(SZ) Schade eigentlich, dass die Bild-Zeitung nicht gleich bei der Hammer-Nachricht der ersten Stunde dabei gewesen ist. Denn im Jahre 1956, um genau zu sein, brachte Pete Seeger den Song "If I had a Hammer" als Soloplatte heraus. Und Bild-Zeitung, also in der Übersetzung vielleicht Picture News, hätte gleich titeln können: A Hammer-Song! Was Seeger da eingespielt hatte, war erstmals bei einer Festveranstaltung der von der Geschichte so wenig verwöhnten amerikanischen kommunistischen Partei gespielt worden: Wenn er einen Hammer hätte, heißt es in dem Song, dann würde Pete Seeger morgens und abends hämmern, was die Fäuste hergeben, um von der Gefahr zu künden und um eine Warnung auszugeben an die Brüdern und Schwestern. Und wenn er dann den Hammer bekommen würde, dann würde er diesen Hammer in den Hammer der Gerechtigkeit verwandeln und die Glocke, die er sich schnappt, in die Glocke der Freiheit. Um von der Liebe zwischen allen Brüdern und Schwestern zu künden. Im ganzen Land! All over this land!