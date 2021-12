(SZ) Konrad Lorenz zufolge ähnelt die Gans dem Menschen viel mehr, als dieser ahnt. Sie ist launisch, leicht empört und folgt stur der einmal erhaltenen Prägung. Der große Kunstschaffende Hans Traxler würdigte "Konrad Lorenz, den alten Ganter" einmal so: Dessen Forschungen speziell zum Liebesleben der Gänse wiesen verblüffende Parallelen zu jenem der Menschen auf. Zusammengefasst: "Denn die Gänse, besonders die grauen / sind genau wie unsere Frauen. / Mach ihnen den Hof, das finden sie doof. / Wende dich ab, das bringt sie auf Trab." Das war, liebe Wokes vor Euren Twitter-Accounts, natürlich Ironie, das könnt ihr nicht kennen; es handelt sich um eine Stilform des Schreibens, die über üble Laune, rasch einsetzende Empörung und sture Prägungen hinweghilft.

Aber zurück zu unseren gefiederten Freunden und Freundinnen, den Gänsen. Sie erfahren nichts als Undank für all die Wohltaten, die sie uns Menschen erwiesen: Gänse retteten Rom vor den Kelten des finsteren Königs Brennus, weil ihr Wutgeschnatter die schlafenden Wächter auf dem Kapitol weckte; sie halten lästige Eindringlinge wie Wanderer von Bauernhöfen fern, indem sie diese unnachsichtig verfolgen und in die Waden zwicken. Und wie vergilt es ihnen der Mensch? Indem er sie in die Bratröhre steckt, mit Äpfeln und Zwiebeln vollstopft. Übrigens schmeckt sie noch leckerer, wenn sie mit Beifuß, Thymian und Pfeffer nicht geizig gewürzt und mit Rotkohl - pardon, das arme Tier also wird erwürgt, gerupft und ausgenommen, und nur wenige entgehen diesem Schicksal, wie es der Gans Auguste gelang. Auguste, vom Dresdner Kammersänger Luitpold Löwenhaupt zum Zweck des Mästens bis zur weihnachtlichen Schlachtung erstanden, verbündet sich mit dessen Kindern, obwohl ihr plattdeutscher Akzent die Verständigung nicht einfach macht. Sie wird in letzter Minute davor bewahrt, als Weihnachtsbraten zu enden; soweit das kleine Märchen von Friedrich Wolf.

Zwar hatte Herr Löwenhaupt Auguste bereits gerupft, doch erhielt sie zum Ausgleich einen selbstgestrickten Pullover. Von solchen Wendungen zum Guten sind Frankreichs Gänse beklagenswerterweise weit entfernt. Die stolzen Tiere werden aufs Gemeinste gestopft und gemästet, damit die Gourmets zum Fest eine feine Fettleber genießen können, und bilden daher mit den beinlosen Fröschen eine spezielle Opfergruppe der Haute Cuisine. Der Nationale Stopfleberverband hat die Gänse und die Nation wissen lassen, dass sich daran auch nichts zu ändern habe. Doch es lebe die Revolte: Jetzt hat die Stadt Lyon Foie Gras bei städtischen Empfängen verboten, wegen Tierquälerei. Das ist ungefähr so, als würde in Deutschland das Biertrinken aus Rücksicht auf Obesitas-Betroffene behördlich untersagt. Frankreich ist in Aufruhr. Empört euch, Ihr Augustes!