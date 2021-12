(SZ) Was die Herstellung von Humor angeht, so erklärt die Wissenschaft sie sich als einen Sonderfall von kreativen sprachbasierten Denkprozessen, als ein Verfahren, bei dem einiges darauf hindeutet, dass kognitive Kontrollprozesse des präfrontalen Kortex bewusst abgeschaltet werden, um emotionsbasierten, intuitiven Prozessen den Vorrang zu geben. Eine simple Theorie, möchte man meinen. Trotzdem gibt sie den Humorproduzenten weder die erforderliche Einsicht in den Kern ihres Schaffens, noch eignet sie sich dazu, ihnen die allgegenwärtigen Zweifel an sich selbst zu nehmen. Robert Gernhardt zum Beispiel, ein Großunternehmer in der Sparte Humor, wusste nicht genau, was er da tat, konnte es aber wenigstens formulieren: "Der Künstler geht auf dünnem Eis. / Erschafft er Kunst? Baut er nur Scheiß?"