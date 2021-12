(SZ) Die Mehrdeutigkeit der Vokabel Taktgefühl lässt sich in verschiedenster Weise erschließen, so schwungvoll wie auf dem Bundespresseball vor vier Jahren kam sie allerdings selten zur Aufführung. Das politische Berlin, dem Reggae seit je eher unverbunden, wurde vom Scheitern der Jamaika-Verhandlungen überrascht - statt deswegen aber in Sack und Asche zu gehen aus Taktgefühl gegenüber einem weiterhin führungslosen Land, gingen viele Spitzenleute keine Woche später lieber erst mal tanzen. Im buchstäblichen Takt und zugleich sprichwörtlich taktlos drehten sich prominente Paare zu "Que sera, sera" über Parkett. Was immer sein würde, würde sein und wäre vielleicht doch besser anders geworden.