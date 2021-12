(SZ) In den nun rasch verblassenden Zeiten klarer Rollenaufteilungen war es vornehmste Aufgabe des Mannes, für die Beschaffung des Weihnachtsbaums Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck gab ihm die Partnerin um den ersten Advent herum klare und unmissverständliche Anweisungen, was zu beachten sei: Der Baum müsse gerade und nicht zu ausladend sein, sonst stoße der korpulente Onkel wieder ewig dagegen, und bitte Nordmanntanne und nicht so einen Kiefernkrüppel, wie du ihn letztes Jahr angeschleppt hast, und gern eine Woche vor dem Fest holen, damit ich ihn schön schmücken kann. Als er dann am Morgen des 24. Dezember loszog, war das Angebot nicht mehr deckungsgleich mit all diesen Wünschen, und die Kiefer, die er und sein Kumpan heimschleppten, ähnelte stark einem Geier in der Mauser, nur dass Geier nicht so krumm sind. Zum Ausgleich ging sie schwer in die Breite. Es machte die Sache wenig besser, dass die beiden Herren zwischendurch den Glühweinstand aufgesucht hatten.