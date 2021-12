(SZ) Kommt noch einmal alle zusammen, ihr Weihnachts- und Heiligabendklischees! Du Krawattengeschenk, du Weihnachtsbaum-Brand, du Familienstreit und du Gans-ist-im-Ofen-verschmort. Für euch ist bald kein Platz mehr in unseren Wohnzimmern, Herzen und nachgeordneten Therapiesitzungen, denn es zieht dort peu à peu die digitale Weihnacht ein. Man muss niemandem mehr erklären, weshalb es auch in diesem Jahr keine größeren Gruppen unter der fair gehandelten und superfair gefällten Tanne aus Schmallenberg-Felbecke geben kann. Oma und Opa sind Teams- oder Zoom-Kollegen geworden, und wenn das Glöckchen bimmelt in Königsboosterhausen, wissen alle, dass es höchste Zeit ist, sich einzuloggen. Vielleicht sind wir alle schon so mürbe geworden, dass sich der olle Lebkuchen, der seit Wochen auf dem Postweg zu uns ist, wie ein frisch gebackenes Marzinpanherz fühlen darf. Aber sollen wir jetzt wirklich wieder in die gewohnte kulturpessimistische Jeremiade einstimmen und uns, wie Paul Gerhardt, singt "in finstrer Todesnacht" fühlen, wenn wir ein Lichtlein nach dem anderen entzünden? Die Antwort kommt prompt und kann gerne mit Telegram und Youtube verlinkt werden: Nein, müssen wir nicht.