(SZ) Eindeutig zu den guten Menschen, zu den Lichtgestalten, die den Staat, die Kultur und die Optimierung der Welt vorwärtsbringen, zählt der Abonnent. Wer eine Zeitung abonniert, sorgt mit einem bescheidenen Jahresbeitrag dafür, dass die Autoren, deren Kommentare dem Abonnenten stets das Frühstück vermiesen, jeden Abend im Drei-Sterne-Lokal feiern können. Auch dass der Verleger in der Lage ist, sich ein Schlauchboot am Starnberger See zu leisten, verdankt er der Stammkundschaft. Ebenso ist das Theater-Abo ein unentbehrlicher Beitrag zur Hebung des künstlerischen Niveaus. Es sichert der Bühne regelmäßige Einkünfte, die es den Regisseuren ermöglichen, ohne Rücksicht aufs Publikum zu inszenieren, das ja doch immer nur "Die lustige Witwe" in der Fassung von 1955 sehen will. Schon wahr, da und dort werden die Dauerkarten-Einnahmen auch verplempert, etwa um die Schauspieler zu bezahlen. Lange geht das nicht gut, denn der Abonnent ist mächtig. Die Drohung, das Abo zu kündigen, ist ein scharfes Schwert, das im Kulturleben weitaus mehr Schrecken verbreitet als Wirtschaftssanktionen in der Politik. Und nur wenige Intendanten haben den Mut, aufmüpfigen Abonnenten ihrerseits das Abo zu entziehen - dann doch lieber "Die lustige Witwe".