(SZ) Zu den Misslichkeiten des Älterwerdens gehört ohne Zweifel das Verschwinden der Weihnachtsvorfreude. Im kindlichen Stadium wächst von Tag zu Tag die kaum zu ertragende Erwartung, welche wunderschönen Dinge am Heiligabend aufgetürmt unter dem Weihnachtsbaum liegen werden. Der Adventskalender half einerseits, diese Spannung auf ein erträgliches Maß zu bringen, weil man immer dann, wenn man ein Türchen öffnete, dem Ereignis näher rückte. Andererseits erhöhte jedes offene Türchen abermals die Spannung. Denn die Erlaubnis, Süßigkeiten vor dem Frühstück zu essen, war zwar eine adventliche Sensation, letztlich aber auch nur ein schwacher Abglanz dessen, was dann am 24. Dezember als Geschenkfeuerwerk gezündet werden würde. Wenn es dann nur ein Chemiebaukasten statt der Märklin-Sprint-Rennbahn geworden war, wurde der Geschenkphantomschmerz mit dröhnender Bescherungsmusik und Unmengen von Plätzchen gemildert. Und von den Eltern als wertvolle Erfahrung auf dem Weg zu sittlicher Reife auf der Liste "psychosoziale Zusatzgeschenke" verbucht.