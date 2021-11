(SZ) In Berlin, so meldet die Nachrichtenagentur, gibt es derzeit besonders viele Krähen. Selbst Berlin ist für Vögel aus Ost- und Nordeuropa im Winter attraktiv. In der Stadt ist es wärmer, und weil die Krähe keinen Flughafen und kein Einwohnermeldeamt braucht, ist Berlin ganz okay zum Überwintern. Nun weiß man seit den Zeiten der alten Römer, dass Vögel den Göttern besonders nahe sind, und der Vogelflug kundigen Menschen, den Auguren, Auskünfte gibt über die Zukunft. Die Krähe hat hierzulande kein gutes Image, sie ist unheimlich, und wenn man ein Spatz oder eine Meise wäre, was die meisten von uns, vogelmäßig gesehen, ja sind, würde man die Krähe fürchten. Sie ist so schwarz, hat einen großen Schnabel und schreit herum. (Ein Vorurteil wäre es, würde einen das an den bayerischen Ministerpräsidenten erinnern.) Krähenschwärme, die links herum fliegen, sind ein Zeichen dafür, dass die Jusos eigentlich keine Ampel-Koalition wollen. Sieht man mehr als zwölf Krähen auf dem Boden hüpfen, bedeutet dies, dass Baerbock als Außenministerin auch nicht schlimmer sein kann als der Nebendarsteller Heiko Maas in der ZDF-Serie Die Diplomatin.