(SZ) "Wie, zu voll?" Das rheinische Fragewort "Wie?" unterscheidet sich fundamental von jedem anderen "Wie?" des deutschen Sprachraums. Fragt etwa ein Badenser so, dann möchte er, dass der Gesprächspartner das Gesagte wiederholt oder erklärt: Wie hast du das gemeint? Beispiel: In der Glottertaler Dorfschenke verlangt ein Kölner Feriengast: "Tu uns mal drei Kölsch." Dann fragt die Wirtin verständlicherweise "Wie?", weil sie erstens nicht wissen kann, dass Kölsch ein Bier sein soll, wie die Rheinländer seit etwa der Zeit des Heiligen Martin wahrheitswidrig behaupten, und sie sich zweitens fragt, wie man wohl Bier tun könne. Das rheinische "Wie?" hingegen ist eine rhetorische Waffe, die gern zur Abwehr von völlig berechtigten Vorhaltungen eingesetzt wird. Beispiel: Zum Heimspiel des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach stopfte die Stadt Köln soeben so viele Zuschauer ins Stadion, wie gerade noch hineinpassten, während anderswo bereits wieder vor halb oder ganz leeren Rängen gekickt wurde, 2 oder 3 G hin oder her. Warnungen, die Arena sei zu voll, weil doch gerade so eine Pandemie grassiere, ließen die Kölner Verantwortlichen unbeeindruckt: Wie, zu voll?