(SZ) Beim Reiten sitzt der Mensch, wie aus einer aktuellen Studie der Deutschen Reiterlichen Vereinigung erhellt, nicht gemütlich wie auf der Couch, sondern auf einem sich bewegenden Lebewesen, in aller Regel dem Pferd. Welche Anforderungen das an sein Koordinationsvermögen und seinen Gleichgewichtssinn stellt, wissen wir aus einer wesentlich älteren Studie, nämlich aus der "Ilias". In deren 15. Gesang schildert Homer, wie Ajas, Telamons Sohn, von Schiffsverdeck zu Schiffsverdeck eilt, um die Danaer zur Verteidigung zu animieren. Er gleicht dabei einem in den Künsten des Reitens bewanderten Mann, der eine Koppel von vier edlen Rossen vom Land zur Stadt bringt und sich, indessen diese rennen, gewandt und unfehlbar von einem aufs andere schwingt.