(SZ) Man soll die Leute ernst nehmen, wenn sie etwas sagen, sogar Wolfgang Kubicki. Der ist immerhin Bundestagsvizepräsident für die FDP und eigentlich auch ein gutes Argument dafür, warum Männer wie er nicht Bundestagsvizepräsident werden sollten. Wenn die FDP ein Königreich wäre und Christian Lindner der König mit einem Hofstaat, dann wäre Kubicki so etwas wie ein selbständiger Hofnarr. Am 2. August sagte Kubicki zum Beispiel im Fernsehen der Bild-Zeitung, in Dänemark seien alle über 50 Jahre geimpft, und für die unter 50 sei Corona "vergleichbar mit einer mittelschweren Grippe". Wer so einen Schwachsinn brabbelt, sollte sich vielleicht mal mit Ärztinnen und Pflegern auf Intensivstationen unterhalten, auf denen gerade jüngere, ungeimpfte Leute um ihr Leben kämpfen. Jetzt hat Kubicki den Vorsitzenden des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, auf einem regionalen FDP-Parteitag als "Saddam Hussein der Ärzteschaft" bezeichnet. Nun ist Montgomery durchaus ein eitler Mensch, der, ähnlich wie Kubicki, keiner Kamera ausweichen kann und gerne zuspitzt. Mit einem Massenmörder und Kriegsverbrecher allerdings hat er nichts gemein. Man könnte vielleicht mit etwas Übertreibung sagen, Montgomery sei der Kubicki der Ärzteschaft. Würde man allerdings sagen, Kubicki sei der Montgomery unter den FDP-Politikern, wäre dies eindeutig eine Beleidigung von Montgomery.