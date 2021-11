(SZ) Der Beruf des Bankräubers ist seit je umstritten, wobei die Zahl seiner Kritiker deutlich überwiegt. Für sie gibt es an der Verwerflichkeit dieses robusten Handwerks keinen Zweifel, ganz abgesehen davon, dass es verboten ist. Wer bewaffnet eine Bank überfällt, riskiert das Leben anderer, und selbst wenn keine Schüsse fallen, sind die Opfer oft für immer traumatisiert. Dennoch gibt es Menschen, die den Bankräuber, die Bankräuberin sowie die divers orientierten Bankraubenden in der konspirativ abgedunkelten, moralisch aber umso helleren Ecke der edlen Räuber sehen, also dort, wo Robin Hood, Mathias Kneißl, Hotzenplotz und die bayerischen Kirchensteuerämter hausen. Die Bank, sagen sie, hat genug Zaster und dazu Schwarzgeld in der Karibik, weshalb es nur gerecht sei, wenn jemand die Umverteilung des Reichtums vornehme, zumal die SPD dabei kläglich versage. Literarisch gebildete Räuber - das Literaturstudium führt meist in die Kriminalität - berufen sich vor Gericht gern auf Brechts "Dreigroschenoper", in der es heißt: "Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?" Jedem, der ein Konto mit Minuszinsen hat, leuchtet das ein.