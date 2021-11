(SZ) In Neuseeland hat man jetzt die Lappenfledermaus, von den Ureinwohnern Pekapeka-tou-roa genannt, zum Vogel des Jahres erwählt. Wie nicht anders zu erwarten, gab es einiges Gelächter, da die Fledermäuse schließlich Säugetiere sind. Die Naturschutzorganisation Forest & Bird ließ jedoch wissen, dass das kein Versehen gewesen sei, sondern eine Spekulation auf das öffentliche Interesse und den Nutzen, den die Fledermaus aus diesem Interesse ziehen könnte. Dass es bei Ernennungen zu Objekten des Jahres so gut wie immer um Aufmerksamkeit und daraus resultierende Vorteile geschäftlicher Art geht, durfte man auch unterstellen, als die Hornbrille Accessoire des Jahres 2011 wurde. Zur Begründung schrieb Benjamin von Stuckrad-Barre damals in der Welt am Sonntag, die Hornbrille sei eine "klare Ansage", suggeriere Überblick und Durchblick. Unter den vorbildhaften Durchblickern traf man seinerzeit übrigens Norbert Röttgen, der nun, da es um den CDU-Vorsitz geht, über eine feinrandige Rundbrille den Durchblick zu erhalten, möglicherweise auch erst zu gewinnen sucht.