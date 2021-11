(SZ) Die Persönlichkeit, möglicherweise sogar die Psyche, des bayerischen Ministerpräsidenten ist nicht überkomplex. Man könnte sie, wäre man dazu gezwungen, in zwei sehr kurzen Sätzen zusammenfassen: "Ich will." Und: "Weg da." Dabei ist "ich" keineswegs nur ein Personalpronomen, sondern die kürzest mögliche Beschreibung des selbst empfundenen Daseinszwecks von Markus Söder. Als Söder zum Beispiel erkannt hatte, dass Bayern ihn unbedingt als Ministerpräsidenten braucht ("ich will"), zog er daraus den Schluss, dass Bayern Horst Seehofer nicht mehr braucht ("weg da"). Ähnlich war es vor der Bundestagswahl. Söder wusste: Deutschland braucht Söder. Dass der CDU-Chef Armin Laschet glaubte, ihm stünde die Spitzenkandidatur zu, war Söder wurscht. Als er bemerkte, dass Laschet sich ihm mit der Widerständigkeit eines in den Zähnen klebenden Karamellbonbons widersetzte, verschob Söder zwar das "Ich will" auf später, hielt aber am "Weg da", wenn auch in dessen halbkonspirativer Form, fest. Dieses Verhalten spiegelt nicht einmal bösen Willen wider, sondern entspringt der psychischen Disposition, dass Söder das ICH, also seine Existenz, nicht mit Verben wie "nachgeben" oder gar "einsehen" verbinden kann.