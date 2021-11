(SZ) Die Zeitschrift Brigitte hat im Spätsommer mit gespieltem Entsetzen eine Studie zitiert, nach der Frauen, die über 53 Jahre alt sind, die Finger vom Jeanskauf lassen sollten. Gar nicht mal, weil Frauen in diesem Alter zu dick für Jeans seien. Das ist ja ohnehin Blödsinn, weil man gerade in diesem Alter - für Männer gilt das in gleichem Maß - genau darauf achtet, dass sich Gewicht und Alterszahl die Waage halten. Nein, der Grund für die Empfehlung, in der Lebensmitte Abstand vom Kauf einer Jeans zu nehmen, liege in der Nervosität, die Frauen dieses Alters erfasse, sobald sie in die Verlegenheit geraten, eine solche Hose auswählen zu müssen. Es lohnt sich, das Zahlenwerk anzuschauen, das der Forschung zugrunde liegt: Fünf Tage benötigten Frauen über fünfzig, um die für sie vermeintlich richtige Jeans auszuwählen. Sechs Prozent der Frauen, heißt es, würden darüber verzweifeln oder brächen zumindest in Tränen aus.