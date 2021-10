(SZ) Jeden Tag blitzen in der fabelhaften Welt der Agonie furchtbare Nachrichten am Himmel, und darauf folgt meist erst der Schlechtwetterbericht - das war's noch lange nicht, alles wird viel schlimmer, alle sind verloren. Für eine gewisse Entlastung im ansonsten bedrohlichen Spektrum der Nachrichten sorgten bislang Lebewesen, die keine Menschen sind, sogenannte Tiere. In einer Regionalbahn umstellte die Bundespolizei im Sommer einen Pappkarton, fand statt einer Bombe darin aber ein quick- und quieklebendiges Meerschweinchen. Schon im Vorjahr wurde in Augsburg ein Stier beim Stadtbummel gesehen, in der Ortschaft Löwenhagen stellte ein Waschbär auf dem Dachboden der Kirche zur Freude einiger Anwohner wiederholt die Glocken aus. So ließe sich fortfahren, die eigentliche Neuigkeit aber besteht leider darin, dass auch Meldungen aus dem Tierreich inzwischen vermehrt nahelegen, dass es mit der Welt zu Ende geht, vor allem aber mit den Menschen.