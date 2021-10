(SZ) Die Krise ist zum zuverlässigen Begleiter der Moderne geworden. Die weit Vorausdenkenden begrüßen das, denn ohne Krise gibt es keinen Fortschritt. Über solche Selbstverständlichkeiten müsste hier kein weiteres Wort verloren werden, zöge nicht gerade eine Krise auf, die im Gegensatz zu all den ermüdenden Erdöl- und Klimakrisen nicht absehbar gewesen ist, ja noch nicht einmal für die sensibelsten Gemüter intuitiv erspürbar. Die Rede ist von der Krise der Dusche. Wenn kultivierter Fortschritt je an etwas messbar gewesen ist, dann an der vollendeten Kombination von Hygiene und Entspannung. Wo sonst vereinen sich die Pflicht und der Genuss so anstrengungslos und so vollendet ausbalanciert wie unter dem belebenden wie reinigenden Segen aus dem Duschkopf? Wenn im Western gezeigt wurde, dass die Zivilisation unaufhaltsam im Vormarsch ist, dann gingen sogar die Schmuddel-Cowboys unter die Dusche.

Und nun das: Eine Marktforscherin hat anhand der Verkaufszahlen von Duschprodukten erkannt, dass die Deutschen seit Corona weniger duschen. Auch andere Körperpflegeprodukte sind weniger gefragt, dpa verweist auf Haarspray, Haarlack, Rasierklingen und Aftershaves sowie "dekorative Kosmetik etwa für die Lippen". Dass Lippenstift unter der Maske nicht sinnvoll ist und der Bart schon sehr lange wuchern muss, bevor er mal hinter den Haltebändchen hervorquillt, versteht sich. Aber wissen die Deutschen wirklich, welcher Chancen sie sich berauben, wenn sie nicht mehr duschen, nur weil sie vielleicht weniger Sport treiben und deshalb etwas weniger schwitzen?

Wäre die Dusche lediglich eine begehbare Waschmaschine für Menschen, dann könnte das alles wie eine leere Duschgeltube beiseite gewischt werden. Sie ist aber ein spiritueller Ort, wo die Menschen sich von schrecklichen Erlebnissen reinigen können, so als wäre die Seele ein großer Muskelberg, den man nur ordentlich einseifen muss, damit man sich innen und außen wieder topgepflegt fühlt. Dieser Prozess der Seelenreinigung wird maßgeblich durch eine Darbietung befördert, mit der viele Menschen mehr oder weniger gekonnt unter der Dusche vorstellig werden. Die Rede ist vom Duschgesang. Eingeseifte Leute werden zu eingefleischten Tenören, Baritonen und Mezzosopranisten. Sie werden zu Udo Jürgens oder Helene Fischer oder, sofern sie einen schlechten Tag haben, zu Helge Schneider. Der weise Woody Allen weiß, was gespielt wird. In "To Rome with Love" entpuppt sich der Bestattungsunternehmer Giancarlo als begnadeter Sänger - allerdings nur, wenn er unter der Dusche steht. Deswegen muss er auch bei seinen umjubelten Auftritten in die Duschkabine. Kurzum: Wenn alle Welt unter der Dusche leben würde, wäre diese Welt zwar lauter und nackter, aber jeder wäre der Star seiner eigenen Soap-Opera.