(SZ) Die Älteren unter der westdeutschen Leserschaft werden sich noch daran erinnern: Wenn man früher den Verwandten in der DDR Kaffee, Präzisionsstifte für's Architekturstudium oder eine Jeans zu Weihnachten schickte, bekam man warmen Dank und einen Nussknacker zurück. Die DDR war nicht nur der erste (und mutmaßlich auch letzte) Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden, sondern sie war auch das Land der Nussknacker. Zwar gab es stets Engpässe bei der Bodenfliesen- oder Südfrüchtebeschaffung, aber hölzerne Nussknacker, selbstdrehende Weihnachtspyramiden und Räuchermännchen schien es so viele zu geben, dass man fast annehmen musste, die gesamte DDR bestünde aus Erzgebirge. Der Nussknacker mit hebeligem Unterkiefer und in bunt gemalter Uniform wirkte auf kleine Kinder ein wenig furchteinflößend; Erwachsene von jenseits des Erzgebirges hatten dank der Nussknacker aus der Region um Karl-Marx-Stadt den Eindruck, der deutsche Sozialist sei doch so bodenständig, wie es Erich Honeckers Hut immer signalisierte.